Мордвинов Анатолий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордвинова Татьяна
Рождение ребёнка
24.05.1973
Сын: Мордвинов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна
Рождение ребёнка
23.08.1980
Сын: Мордвинов Семен Анатольевич
Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна
Смерть
Неизвестно