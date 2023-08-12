Мордвинов Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордвинов Владимир Семенович

Мать: Мордвинова (Черменская) Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордвинова Татьяна

Рождение ребёнка
24.05.1973

Сын: Мордвинов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна

Рождение ребёнка
23.08.1980

Сын: Мордвинов Семен Анатольевич

Мать ребёнка: Мордвинова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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