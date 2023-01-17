Руднев Всеволод Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Всеволод Федорович

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Место рождения

крепость Динамюнде, Лифляндская губерния, Российская империя (Рига, Латвия)

Дата рождения

31.08.1855

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

крепость Динамюнде, Лифляндская губерния, Российская империя (Рига, Латвия)
Место жительства
С 1864
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Мышенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1913
Мышенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
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