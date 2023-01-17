Руднев Всеволод Федорович
Место рождениякрепость Динамюнде, Лифляндская губерния, Российская империя (Рига, Латвия)
Дата рождения31.08.1855
Дата смерти1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
крепость Динамюнде, Лифляндская губерния, Российская империя (Рига, Латвия)
Место жительства
С 1864
Любань, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1913