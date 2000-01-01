Абрамова (Евлахова (?)) Устинья (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова (Евлахова (?)) Устинья (?)

Абрамова (Евлахова (?)) Устинья (?)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1870

Дочь: Любимова Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Абрамов Георгий

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
13.06.1874

Сын: Абрамов (?) Абраменков (?) Тихон Георгиевич

Отец ребёнка: Абрамов Георгий

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Абрамов Георгий

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close