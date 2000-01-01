Абрамова (Евлахова (?)) Устинья (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1870
Дочь: Любимова Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Абрамов Георгий
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
13.06.1874
Сын: Абрамов (?) Абраменков (?) Тихон Георгиевич
Отец ребёнка: Абрамов Георгий
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Абрамов Георгий
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
Неизвестно