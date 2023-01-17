Пудова (Соколова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.02.1896 ст.
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1896 ст.
Бракосочетание
08.05.1920
Рождение ребёнка
27.06.1921
Дочь: Молодцова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.04.1927
Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич
Макарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1933
Дочь: Калинина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич
Смерть
1958