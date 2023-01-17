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Пудова (Соколова) Мария Васильевна

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Место рождения

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.02.1896 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1896 ст.

Отец: Соколов Василий Михайлович

Мать: Соколова Зиновия Никифорова

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.05.1920

Муж: Пудов Василий Сергеевич

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1921

Дочь: Молодцова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Пудов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич

Макарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1933

Дочь: Калинина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Пудов Василий Сергеевич

Елизарово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1958
Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
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