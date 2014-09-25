Хасанова Яна Руслановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанова Яна Руслановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2014

Отец: не указан

Мать: Хасанова Диана Дамировна

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