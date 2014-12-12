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Бражник Александр Иванович
Бражник Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.12.2014
Пол
Мужской
Отец
Бражник Иван Владимирович
1985 г.р.
Мать
Бражник Валентина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2014
Отец:
Бражник Иван Владимирович
Мать:
Бражник Валентина Михайловна
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