Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Боталов Спиридон Кондратьевич

Мать: Боталова Фекла Гурьевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Боталова Акулина Осиповна

Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна

Рождение ребёнка
01.04.1850

Сын: Боталов Никита Иосифович

Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: Боталова Агрипина Иосифова

Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1857

Сын: Боталов Василий Осипович

Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна

Рождение ребёнка
23.05.1859

Сын: Баталов Тимофей Иосифович

Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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