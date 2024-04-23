Боталов Иосиф (Осип) Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Боталова Акулина Осиповна
Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
01.04.1850
Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: Боталова Агрипина Иосифова
Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
01.08.1857
Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
23.05.1859
Сын: Баталов Тимофей Иосифович
Мать ребёнка: Боталова Гликерия Филипповна
Смерть
Неизвестно