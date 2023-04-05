Княжева Василиса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Княжев Захар Федорович
Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Княжев Захар Федорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Княжев Кондратий Захарович
Отец ребёнка: Княжев Захар Федорович
Смерть
Неизвестно