Кулашко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулашко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулашко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кулашко Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулашко Максим Владимирович

Мать ребёнка: Кулашко Светлана Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулашко Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
27.01.1979

Сын: Кулашко Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кулашко Светлана Викторовна

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