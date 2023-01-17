Шипицына Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Аграфена Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталья Фоминична
Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шипицын Иван Фомич
Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно