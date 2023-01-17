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Шипицына Анна Андреевна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Шипицын Дмитрий Фомич

Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Аграфена Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шипицын Никифор Фомич

Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталья Фоминична

Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шипицын Иван Фомич

Отец ребёнка: Шипицын Фома Борисович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Фома Борисович

Смерть
Неизвестно
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