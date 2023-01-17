Вишневский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Станислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишневский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Вишневский Михаил (Маик) Станиславович

Мать ребёнка: Вишневская Анеля

Каменское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
31.10.1929

Дочь: Жанна

Мать ребёнка: Вишневская Анеля

Каменское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишневская Анеля

Смерть
Неизвестно
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