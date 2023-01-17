Вишневский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишневский Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Вишневский Михаил (Маик) Станиславович
Мать ребёнка: Вишневская Анеля
Рождение ребёнка
31.10.1929
Дочь: Жанна
Мать ребёнка: Вишневская Анеля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вишневская Анеля
Смерть
Неизвестно