Голованова (Братилова) Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Братилова) Анастасия Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Братилова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Голованов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Голованов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Сергей

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