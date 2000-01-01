Голованова (Братилова) Анастасия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Братилова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Голованов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Голованов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голованов Сергей