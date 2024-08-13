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Загорский Петр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Загорский Матвей Федосеевич

Мать: Загорская (Загорская) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Загорская) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
14.07.1860

Дочь: Загорская (Загорская) Мария Петровна

Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
25.01.1863

Сын: Загорский Семен Петрович

Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
09.03.1865

Дочь: (Загорская) Мария Петровна

Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна

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