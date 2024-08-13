Загорский Петр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Загорская) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
14.07.1860
Дочь: Загорская (Загорская) Мария Петровна
Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
25.01.1863
Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
09.03.1865
Дочь: (Загорская) Мария Петровна
Мать ребёнка: Загорская (Таравкова) Дарья Антоновна