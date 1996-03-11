Корсунова (Попова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1972
Отец: Попов Виталий
Мать: (попова) Анцупова Раиса
Развод
1990
Муж: Попов Сергей
Бракосочетание
Около 1990
Муж: Попов Сергей
Рождение ребёнка
11.03.1996
Сын: Корогодов Иван
Отец ребёнка: Корогодов Михаил
Рождение ребёнка
29.06.2000
Сын: Корсунов Павел
Отец ребёнка: Корсунов Алексей
Рождение ребёнка
27.02.2003
Сын: Корсунов Никита
Отец ребёнка: Корсунов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корсунов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корогодов Михаил
г.Москва
Место жительства
Неизвестно