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Корсунова (Попова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1972

Отец: Попов Виталий

Мать: (попова) Анцупова Раиса

Развод
1990

Муж: Попов Сергей

Бракосочетание
Около 1990

Муж: Попов Сергей

Рождение ребёнка
11.03.1996

Сын: Корогодов Иван

Отец ребёнка: Корогодов Михаил

Рождение ребёнка
29.06.2000

Сын: Корсунов Павел

Отец ребёнка: Корсунов Алексей

Рождение ребёнка
27.02.2003

Сын: Корсунов Никита

Отец ребёнка: Корсунов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корогодов Михаил

г.Москва
Место жительства
Неизвестно
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