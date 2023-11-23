Степанида Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Кондратьев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кондратьев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кондратьев

Работа или профессия
1858
проживает в доме деверя Никиты Кондратьева
Смерть
Неизвестно

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