Степанида Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Кондратьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кондратьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кондратьев
Работа или профессия
1858
проживает в доме деверя Никиты Кондратьева
Смерть
Неизвестно