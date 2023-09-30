Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Шкурка Ларион Михайлович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890
Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна
Рождение ребёнка
13.12.1894
Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна
Рождение ребёнка
14.02.1896
Дочь: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна