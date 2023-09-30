Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурко Семен Ларионович (Лаврентьевич)

Место рождения

Ковали, Полтавська область

Дата рождения

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Шкурка Ларион Михайлович

Мать: не указана

Ковали, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1890

Сын: Шкурко Кирилл Семенович

Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Рождение ребёнка
13.12.1894

Сын: Шкурко Даниил Семенович

Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Рождение ребёнка
14.02.1896

Дочь: Погорелова (Шкурко) Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Шкурко Самсон Семенович

Мать ребёнка: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

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