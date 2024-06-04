Рябев Михаил Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Рябев Сергей Марков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: (Рябева) Марина Михайлова
Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: (Рябева) Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Рябев Гурий Михайлов
Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова
Смерть
После 1762