Рябев Михаил Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябев Михаил Сергеев

Рябев Михаил Сергеев

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Рябев Сергей Марков

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Рябев Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Рябев Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: (Рябева) Марина Михайлова

Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: (Рябева) Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Рябев Гурий Михайлов

Мать ребёнка: Рябева (Пислегина) Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.