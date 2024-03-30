Куриная (Руденко) Елизавета Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1912
Дата смерти11.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.04.1933
Сын: Кисленко Василий Павлович
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1944
Дочь: Куринная Елена Александровна
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1951
Дочь: Мещерякова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1953
Сын: Куринный Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Юрий Александрович
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куринный Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куринный Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1983
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно