Абрамова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1987

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1987

Отец: Маковей Владимир Мефодиевич

Мать: Маковей Клара Петровна

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