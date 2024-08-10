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Копылов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1906

Жена: Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
06.10.1912

Сын: Копылоа Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Копылов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна

Смерть
Неизвестно

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