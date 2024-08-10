Копылов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1906
Рождение ребёнка
06.10.1912
Сын: Копылоа Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
30.05.1915
Сын: Копылов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Копылова (Болотова) Евдокия Митрофановна
Смерть
Неизвестно