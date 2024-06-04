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(Тронина) Марина Ионова

Место рождения

село Роговское (Сретенское), Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Около 1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Тронин Иона Дорофеев

Мать: Тронина Анисия Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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