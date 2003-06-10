Свиридова (Бердина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2003
Сын: Свиридов Андрей Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.2007
Дочь: Свиридова Таисия Романовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности