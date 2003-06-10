Свиридова (Бердина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Бердина) Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2003

Сын: Свиридов Андрей Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.2007

Дочь: Свиридова Таисия Романовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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