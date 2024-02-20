Селивёрстова (Скоробогатова) Домна Корниловна
Место рожденияд Ворсиха Готопутовской волости Ишимского уезда
Дата рождения30.08.1907
Дата смерти21.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Дочь: Пучинкина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Дочь: Лукьянчикова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Дочь: Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич
Сын: Селивёрстов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич