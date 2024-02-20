Селивёрстова (Скоробогатова) Домна Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова (Скоробогатова) Домна Корниловна

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Место рождения

д Ворсиха Готопутовской волости Ишимского уезда

Дата рождения

30.08.1907

Дата смерти

21.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1907

Отец: Скоробогатов Корнилий Федотович

Мать: Скоробогатова Татьяна Николаевна

д Ворсиха Готопутовской волости Ишимского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1927

Дочь: Пучинкина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская
Рождение ребёнка
14.04.1929

Дочь: Лукьянчикова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1931

Сын: Селивёрстов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

село Ворсиха
Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Селивёрстов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.07.1937

Сын: Селивёрстов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.09.1939

Сын: Селивёрстов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

село Ворсиха
Рождение ребёнка
10.09.1942

Дочь: Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Селивёрстов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1950

Сын: Селивёрстов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Силивёрстов Михаил Васильевич

д. Ворсиха, Сорокинский р-н, Тюменская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силивёрстов Михаил Васильевич

Смерть
21.01.1965
село Сладково, Россия
Похороны
Неизвестно
село Сладково, Россия
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