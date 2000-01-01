Hederich Anton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHederich Anton

Hederich Anton

avatar

Место рождения

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: Hederich Christian Jacob

Мать: Hederich Maria Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1869

Сын: Hederich Heinrich Michael

Мать ребёнка: Hederich Maria Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close