Hederich Anton
Место рожденияРоссийская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: Hederich Christian Jacob
Мать: Hederich Maria Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Рождение ребёнка
1869
Сын: Hederich Heinrich Michael
Мать ребёнка: Hederich Maria Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно