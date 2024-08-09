Амосова Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Павел Тимофеевич
Мать: Не Известно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельяненко Альбина Борисовна
Отец ребёнка: Амосов Борис Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламашко Александра Борисовна
Отец ребёнка: Амосов Борис Тимофеевич
Смерть
Неизвестно