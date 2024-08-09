Амосова Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосова Лидия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Павел Тимофеевич

Мать: Не Известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амосов Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельяненко Альбина Борисовна

Отец ребёнка: Амосов Борис Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламашко Александра Борисовна

Отец ребёнка: Амосов Борис Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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