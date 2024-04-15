Федоров Семен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Семен Матвеевич

Федоров Семен Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Федоров Матвей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Федоров Петр Семенович

Мать ребёнка: Федорова Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Федорова Прасковья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Прасковья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close