Федоров Семен Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Федоров Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Федорова Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Федорова Прасковья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно