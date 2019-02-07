Лазаренко Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти07.02.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1964
Дочь: Боровик (Белова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Белов Виктор Сергеевич
Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.1970
Дочь: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна
Отец ребёнка: Белов Виктор Сергеевич
Смерть
07.02.2019