Лазаренко Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазаренко Тамара Владимировна

Лазаренко Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

07.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1964

Дочь: Боровик (Белова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Белов Виктор Сергеевич

Микунь, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.08.1970

Дочь: Бондаренко (Белова) Александра Викторовна

Отец ребёнка: Белов Виктор Сергеевич

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
07.02.2019
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.