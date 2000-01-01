Чучкалова (Печёнкина) Настасья Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Печёнкин Марко Сергеевич
Мать: Печёнкина Ксения
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аграфина Михайловна
Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858