Чучкалова (Печёнкина) Настасья Галактионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучкалова (Печёнкина) Настасья Галактионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Печёнкин Марко Сергеевич

Мать: Печёнкина Ксения

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чучкалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аграфина Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чучкалов Михаил Дмитриевич

Смерть
До 1858
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