Шишков Вячеслав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Вячеслав Яковлевич

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.10.1873

Дата смерти

06.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1873 по 1888
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1888 по 1890
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1890 по 1894
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1894 по 1916
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1916 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.03.1945
Москва, город федерального значения Москва
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