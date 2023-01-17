Шишков Вячеслав Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1873
Дата смерти06.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1888
Место жительства
С 1888 по 1890
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место жительства
С 1890 по 1894
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1894 по 1916
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1916 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1945
Смерть
06.03.1945