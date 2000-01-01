Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Исаев Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Павел Семенов
Отец ребёнка: Исаев Семен Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Семен Алексеев
Смерть
Неизвестно