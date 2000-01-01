Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Исаев Семен Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Павел Семенов

Отец ребёнка: Исаев Семен Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Семен Алексеев

Смерть
Неизвестно
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