Тчанникова Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1907
Дата смерти14.11.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Тчанникова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1934
Сын: Тчанников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Тчанникова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович
Смерть
14.11.1985