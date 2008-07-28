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Тчанникова Евгения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1907

Дата смерти

14.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907

Отец: Тчанников Александр ?

Мать: Тчанникова Екатерина Махайловна

Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Тчанникова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1934

Сын: Тчанников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Тчанникова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Тчанников Алексей Иванович

Смерть
14.11.1985
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