Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна
Место рожденияRussian Federation
Дата рождения04.06.1930
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930
Рождение ребёнка
31.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дидун Остап Теофилович
Рождение ребёнка
Около 11.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дидун Остап Теофилович
Смерть
2002