Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дидун (Мясоедова) Мария Константиновна

Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

04.06.1930

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1930

Отец: Мясоедов Константин Ильич

Мать: Мясоедова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
31.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дидун Остап Теофилович

Рождение ребёнка
Около 11.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дидун Остап Теофилович

Смерть
2002

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