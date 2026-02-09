(Жафярова) Факия Максутовна 09.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

(Жафярова) Факия Максутовна

Автор
КФ
Фейсханов К.

женский, родилась 09.02.1959, д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Отец
Жафяров Максут1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959

Отец: Жафяров Максут

Мать: скрыто настройками приватности

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заки

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