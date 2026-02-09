(Жафярова) Факия Максутовна
женский, родилась 09.02.1959, д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1959
Отец: Жафяров Максут
Мать: скрыто настройками приватности
д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заки