Дикова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диков Иван Федорович

Рождение ребёнка
02.02.1931

Дочь: Кузнецова (Дикова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Диков Иван Федорович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1934

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