Дикова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Диков Иван Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1931
Дочь: Кузнецова (Дикова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Диков Иван Федорович
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
1934