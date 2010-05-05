Беленков Леонид Иванович 23.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Беленков Леонид Иванович

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Место рождения

Антоновка, Жлобинский район, Гомельская область

Дата рождения

23.04.1955

Дата смерти

05.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1955

Отец: Иван

Мать: Беленкова Павлина Яковлевна

Антоновка, Жлобинский район, Гомельская область
Актовая запись №30 от 07.07.1955. Майский сельский Совет Жлобинского района Гомельской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Образование
С 1962 по 1972
Пиревичи, Жлобинский район, Гомельская область
Пиревичская средняя школа.
Образование
С 01.08.1972 по 02.07.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончил в 1975 г. Пушкинское военное строительно-техническое училище по специальности Промышленное и гражданское строительство.
Военная служба
С 01.08.1972 по 31.10.1992
На должностях офицерского состава в КГБ при СМ СССР, КГБ СССР, МБ России.
Бракосочетание
26.07.1975

Жена: Беленкова (Ткачёва) Валентина Леонидовна

???
Рождение ребёнка
28.05.1976

Дочь: Григоренко (Беленкова) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Беленкова (Ткачёва) Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
31.07.1982

Сын: Беленков Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Беленкова (Ткачёва) Валентина Леонидовна

Смерть
05.05.2010
Пиревичи, Жлобинский район, Гомельская область
Актовая запись №6464 от 11.05.2010. Отдел ЗАГС Мингорисполкома.
Похороны
06.05.2010
Пиревичи, Жлобинский район, Гомельская область
Похоронен на кладбище д. Пиревичи на родовом участке рядом с сыном Евгением. (дата под вопросом?)

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