Беленков Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения23.04.1955
Дата смерти05.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1955
Отец: Иван
Актовая запись №30 от 07.07.1955. Майский сельский Совет Жлобинского района Гомельской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Образование
С 1962 по 1972
Пиревичская средняя школа.
Образование
С 01.08.1972 по 02.07.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Окончил в 1975 г. Пушкинское военное строительно-техническое училище по специальности Промышленное и гражданское строительство.
Военная служба
С 01.08.1972 по 31.10.1992
На должностях офицерского состава в КГБ при СМ СССР, КГБ СССР, МБ России.
Бракосочетание
26.07.1975
???
Рождение ребёнка
28.05.1976
Дочь: Григоренко (Беленкова) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Беленкова (Ткачёва) Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
31.07.1982
Сын: Беленков Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Беленкова (Ткачёва) Валентина Леонидовна
Смерть
05.05.2010
Актовая запись №6464 от 11.05.2010. Отдел ЗАГС Мингорисполкома.
Похороны
06.05.2010
Похоронен на кладбище д. Пиревичи на родовом участке рядом с сыном Евгением. (дата под вопросом?)