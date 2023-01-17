Залецкий Егор (георгий) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1936
Сын: Залецкий Эдуард Георгиевич
Мать ребёнка: Залецкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залецкая Мария Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно
Жена: Залецкая Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залецкая Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Ленинград, Двинская улица
Начальник пожарной вооружённо-вахтенной охраны | Завод "Знамя труда"
Смерть
Неизвестно