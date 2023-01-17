Залецкий Егор (георгий) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залецкий Егор (георгий) Григорьевич

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Место рождения

Рай, Сенненский район, Витебская область

Дата рождения

01.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рай, Сенненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.03.1936

Сын: Залецкий Эдуард Георгиевич

Мать ребёнка: Залецкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залецкая Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: Залецкая Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залецкая Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Ленинград, Двинская улица
Начальник пожарной вооружённо-вахтенной охраны | Завод "Знамя труда"
Смерть
Неизвестно
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