Solmann Karja Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиОколо 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Oru möisa karjane
Бракосочетание
29.11.1825
Жена: Solmann Mari
Рождение ребёнка
30.06.1826
Сын: Soolmann Kulli Jaak
Мать ребёнка: Solmann Mari
Рождение ребёнка
31.12.1828
Дочь: Solmann (Solmann) Krõõt
Мать ребёнка: Solmann Mari
Рождение ребёнка
19.02.1831
Сын: Solmann Jüri
Мать ребёнка: Solmann Mari
Рождение ребёнка
20.09.1833
Сын: Solmann Jaan
Мать ребёнка: Solmann Mari
Смерть
Около 1835