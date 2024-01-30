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Solmann Karja Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Около 1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Oru möisa karjane
Бракосочетание
29.11.1825

Жена: Solmann Mari

Рождение ребёнка
30.06.1826

Сын: Soolmann Kulli Jaak

Мать ребёнка: Solmann Mari

Рождение ребёнка
31.12.1828

Дочь: Solmann (Solmann) Krõõt

Мать ребёнка: Solmann Mari

Рождение ребёнка
19.02.1831

Сын: Solmann Jüri

Мать ребёнка: Solmann Mari

Рождение ребёнка
20.09.1833

Сын: Solmann Jaan

Мать ребёнка: Solmann Mari

Смерть
Около 1835

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