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(Ручкина) Татьяна Федотовна
(Ручкина) Татьяна Федотовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1887
Пол
Женский
Отец
Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Около 1859 г.р.
Мать
Ручкина Александра Ильинична
Около 1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Х
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец:
Ручкин Федот (Федор) Васильевич
Мать:
Ручкина Александра Ильинична
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