(Ручкина) Татьяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ручкина) Татьяна Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Ручкин Федот (Федор) Васильевич

Мать: Ручкина Александра Ильинична

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