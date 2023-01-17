Белых Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широбокова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Кыква, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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