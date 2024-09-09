первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Долгодворов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Долгодворов Семён Васильевич
Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно