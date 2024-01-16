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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич
д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васса Петровна?
Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич
д. Большая Княжая