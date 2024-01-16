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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Голыгин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1867

Сын: Голыгин Павел Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1872

Сын: Голыгин Ефимий Петрович

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1876

Сын: Голыгин Лука Петрович?

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич

д. Большая Княжая
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васса Петровна?

Отец ребёнка: Голыгин Пётр Андреевич

д. Большая Княжая
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