Маурина (Чебуханова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маурина (Чебуханова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1935

Сын: Маурин Валентин Федорович

Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
14.08.1942

Дочь: Конышева Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
25.07.1946

Дочь: Дулькина Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маурин Александр Федорович

Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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