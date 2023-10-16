Маурина (Чебуханова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1935
Сын: Маурин Валентин Федорович
Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.08.1942
Дочь: Конышева Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1946
Дочь: Дулькина Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маурин Александр Федорович
Отец ребёнка: Маурин Федор Сергеевич
Смерть
Неизвестно