Сухорукова (Тюрина) Агафия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1898
Сын: Сухоруков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Федорович
хутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно