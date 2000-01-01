Сухорукова (Тюрина) Агафия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Тюрина) Агафия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1898

Сын: Сухоруков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Сухоруков Дмитрий Федорович

хутор Орловский Орский уезд Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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