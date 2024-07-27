Лебедев Вячеслав Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Вячеслав Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Зиновий Захарович

Мать: Лебедева (Васильева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Рождение ребёнка
02.04.1922

Дочь: Лебедева (Лебедева) Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна

Смерть
Неизвестно

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