Лебедев Вячеслав Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1922
Дочь: Лебедева (Лебедева) Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Лебедева (Рязановская) Мария Евменьевна
Смерть
Неизвестно