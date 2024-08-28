Байков Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Байков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Байков Спиридон Федорович
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Бракосочетание
1768
Жена: Нужина Наталья Ивановна
Бракосочетание
1768
Жена: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Байкова Анисья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Байкова Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Байкова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Байкова Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
1802