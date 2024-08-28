Байков Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБайков Федор Николаевич

Байков Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Байков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Байков Спиридон Федорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Бракосочетание
1768

Жена: Нужина Наталья Ивановна

Бракосочетание
1768

Жена: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Байкова Анисья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Байкова Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Байкова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Байкова Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Байков Петр Федорович

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Смерть
1802

Мы используем куки для улучшения работы сайта.