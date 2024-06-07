Кресальный Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кресальный ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Корнилий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Афанасий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно