Куимов Гавриил Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.07.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Куимов Евлампий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1831
Дочь: Мамеева (Куимова) Мавра Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно