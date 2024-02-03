Куимов Гавриил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуимов Гавриил Михайлович

Куимов Гавриил Михайлович

Место рождения

Яровский, Бийский округ, Сибирский край

Дата рождения

05.07.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Куимов Евлампий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Яровский, Бийский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.04.1831

Дочь: Мамеева (Куимова) Мавра Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Тигерек, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.