Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зиннатулла (Зиннәтулла)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильдар Сибгатович
Мать ребёнка: Байтимирова Сатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильгиз Сибгатович
Мать ребёнка: Байтимирова Сатира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байтимиров Ильяс Сибгатович
Мать ребёнка: Байтимирова Сатира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байтимирова Сатира
Смерть
Неизвестно