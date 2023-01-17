Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтимиров Сибгат Зиннатуллович (Зиннәтулла улы)

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Место рождения

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиннатулла (Зиннәтулла)

Мать: не указана

Верхнее Аткозино, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильдар Сибгатович

Мать ребёнка: Байтимирова Сатира

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильгиз Сибгатович

Мать ребёнка: Байтимирова Сатира

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байтимиров Ильяс Сибгатович

Мать ребёнка: Байтимирова Сатира

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байтимирова Сатира

Смерть
Неизвестно
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