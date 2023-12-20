Канев Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1960
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матюнина Маргарита
Рождение ребёнка
1987
Рождение ребёнка
1987
Рождение ребёнка
1995
Рождение ребёнка
После 1995
Смерть
2010