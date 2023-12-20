Канев Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канев Сергей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1960

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1960

Отец: Кожевников Фёдор Егорович

Мать: Канева (Канева) Анна Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюнина Маргарита

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюнина Маргарита

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюнина Маргарита

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюнина Маргарита

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
После 1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матюнина Маргарита

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2010

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