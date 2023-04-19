Щелчкова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелчкова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

10.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Щелчков Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич

Год рождения примерный - по сельскохозяйственной переписи 1917 года ему был 61год
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щелчков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрова Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич

Год рождения установлен по возрасту вступления в брак (19 лет) - МК церкви с. Богородское за 1885 год
Рождение ребёнка
1871

Сын: Щелчков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич

Год рождения определён примерно по переписи 1917 года. Упоминается в метрических книгах как Уфимский мещанин починка Красная Глинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич

Возраст неизвестен. Найдена в восприемниках как мещанская девица починка Софроновский. В 1899 в восприемниках у дочери Ивана Михайловича - Ольги была как мещанская жена с фамилией)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелчков Михаил Васильевич

Смерть
10.11.1900
Умерла в возрасте 74 лет от старости. Муж на этот момент был ещё жив и проживал в деревне Красной Глинке как уфимский мещанин
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