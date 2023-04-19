Щелчкова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти10.11.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Щелчков Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич
Год рождения примерный - по сельскохозяйственной переписи 1917 года ему был 61год
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрова Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич
Год рождения установлен по возрасту вступления в брак (19 лет) - МК церкви с. Богородское за 1885 год
Рождение ребёнка
1871
Сын: Щелчков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич
Год рождения определён примерно по переписи 1917 года. Упоминается в метрических книгах как Уфимский мещанин починка Красная Глинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Щелчков Михаил Васильевич
Возраст неизвестен. Найдена в восприемниках как мещанская девица починка Софроновский. В 1899 в восприемниках у дочери Ивана Михайловича - Ольги была как мещанская жена с фамилией)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1900
Умерла в возрасте 74 лет от старости. Муж на этот момент был ещё жив и проживал в деревне Красной Глинке как уфимский мещанин